Ученый развеял мифы об астероидах и НЛО: реальные угрозы остаются в «тени» «Будущие открытия могут быть связаны с определением природы темной материи»

Гигантский НЛО на орбите Земли, инопланетяне пытаются уничтожить метеоритами человечество... Интернет заполнен научными и околонаучными гипотезами и страшными прогнозами. Как распознать «продукт фантазии фриков» – мифы развеял в интервью РИА «Новый День» старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ, кандидат физико-математических наук Андрей Турундаевский.

Андрей Турундаевский. Научная концеренция на Сицилии в 2016 году

«Новый День»: Наука развивается семимильными шагами – сейчас очень трудно порой отличить фантастику от реальности. Например, верить ли астронавту NASA: Лерой Рассел Чиао утверждает, будто инопланетяне хотят уничтожить человечество, а челябинский и тунгусские метеориты – попытки этого? Якобы в астероидах скрыт особый вид плазмоиды, который опасен для населения Земли…

Андрей Турундаевский: Насчет инопланетян вопрос очень спекулятивный и замазан мистикой. Думаю, что внеземная жизнь и внеземные цивилизации вполне могут существовать, но связывать с ними пресловутые НЛО было бы опрометчиво: большая часть – или продукт больного воображения, или объекты вполне земного происхождения, или атмосферные явления.

Астронавт Leroy Chiao действительно существует, однако его слова об инопланетянах распространяются исключительно «желтой» прессой. Я не уверен, что в данном случае не получилась игра в испорченный телефон.

А обломки челябинского метеорита найдены – он выделяется только размером, состав его вполне обычный – хондрит. Насчет тунгусского метеорита наиболее вероятна кометная гипотеза. «Плазмоиды» в данном контексте – продукт фантазии фриков.

«Новый День»: А как нужно относиться к новости о том, что гигантский НЛО на орбите Земли, который вроде бы засняли камеры НАСА?

Андрей Турундаевский: «Гигантский НЛО» – скорее всего, пылинка вблизи камеры, это обычная проблема при космических съемках.

«Новый День»: Еще одна резонансная новость – группа ученых из США сделала вывод, что якобы в Млечном Пути существует высокоразвитая инопланетная цивилизация, способная выйти на контакт с землянами. В ходе исследования специалисты модифицировали некое уравнение Дрейка.

Андрей Турундаевский: Формула Дрейка всего лишь определяет возможное число цивилизаций в Галактике на основе данных о наличии пригодных планет и условий для развития жизни. Но поскольку более-менее надежны только астрофизические данные, а данные о жизни и разуме сугубо гипотетические, то точность такой оценки – плюс-минус лапоть.

«Новый День»: Спасибо, вы избавили нас от многих страхов... А есть ли реальные угрозы из космоса?

Андрей Турундаевский: Реальные, хоть и маловероятные, угрозы человечеству есть. Орбиты крупных астероидов, способных столкнуться с Землей, отслеживаются, но не абсолютно надежно.

Есть угроза близкого гамма-всплеска. Если, например, Бетельгейзе (яркая звезда в созвездии Ориона) взорвется в качестве сверхновой (возможные признаки приближения взрыва наблюдаются с конца 90-х), то есть риск, что Солнечная система окажется на пути потока сильнейшего гамма-излучения.

При близком гамма-всплеске (барсте) в течение нескольких секунд на планету обрушится мощный поток гамма-излучения. Оно поглотится атмосферой, но до поверхности дойдет вторичная радиация и свет, выжигающий всё, как при ядерном взрыве. Но, к счастью, вероятность такого развития событий очень мала.

«Новый День»: Стоит ли пугаться регулярных предупреждений в СМИ о том, что к Земле летит некий опасный астероид? О челябинском метеорите никто не предупреждал... Насколько это реально опасная проблема?

Андрей Турундаевский: Челябинский метеорит – довольно маленький объект. Ущерб – разбитые ударной волной стекла. Более крупные объекты обычно обнаруживаются заранее. Но, как правило, астрономы просто указывают, что такой-то астероид пройдет в пределах миллиона километров от Земли, это считается опасным сближением из-за погрешности определения орбиты. Даже при таком сближении вероятность, что астероид реально врежется в Землю, очень мала. Но создавать высокоточную систему наблюдения за астероидами все-таки нужно.

«Новый День»: А Солнце нас не подведет? Возможны неприятности?

Андрей Турундаевский: Насчет Солнца... Серьезные изменения, способные уничтожить Землю, возможны только через миллиарды лет, после выгорания водорода. Солнце расходует водород в термоядерных реакциях. В конце концов, это приведет к превращению нашей звезды в красного гиганта размером с нынешнюю орбиту Земли. Но и небольшие изменения солнечной активности, выходящие за пределы 11-летних циклов, способны осложнить жизнь жителям Земли.

Можно вспомнить Маундеровский минимум, связанный с существенным похолоданием в 17 веке. Но климат зависит не только от Солнца – тут и парниковый эффект, и вулканы, куча разнонаправленных механизмов.

Глобальное потепление действительно наблюдается в наше время, это не миф. Но оно вполне может смениться похолоданием в обозримом будущем.

«Новый День»: На ваш взгляд, на пороге каких открытий мы стоим? Какие шаги к ним за последнее время сделаны?

Андрей Турундаевский: Думаю, что будущие открытия могут быть связаны с определением природы темной материи. Есть разные гипотезы, но действующие эксперименты (включая НУКЛОН) нацелены на их проверку.

Еще один интересный вопрос связан с недавним обнаружением гравитационных волн. Сейчас известно 5 таких событий. По идее, эти волны – результат столкновения черных дыр. Но только в одном событии сигнал соответствует предсказанному для системы из черных дыр, образовавшихся при коллапсе звезд.

«Новый День»: НУКЛОН – это спутник или прибор?

Андрей Турундаевский: НУКЛОН – прибор, разработанный нашей командой (ядро – НИИЯФ МГУ) и установленный в качестве дополнительной полезной нагрузки на борту спутника Ресурс-П, запущенного в конце 2014 года. Это своеобразная, можно сказать, «бочка» сбоку от основного корпуса спутника.

«Новый День»: Вы едете в Южную Корею на конференцию. О нём вы будете говорить?

Андрей Турундаевский: В Пусане я собираюсь представлять последние данные нашего эксперимента НУКЛОН по измерению потоков галактических космических лучей. На высоких энергиях спектры уже не гладкие – это может говорить о том, что космические лучи генерируются малым числом источников с разными параметрами (вроде звезд Вольфа-Райе).

«Новый День»: Почему для астрофизиков так важно исследование темной материи? И что это такое – «темная материя»?

Андрей Турундаевский: Темная материя – наиболее интересный сейчас вопрос астрофизики. Ее во много раз больше, чем обычной материи, но что это такое – пока точно неизвестно.

Когда я был студентом, большинство физиков считало, что это нейтрино. Но потом нейтринная гипотеза отпала. Скорее всего, это какие-то тяжелые стабильные частицы, способные взаимодействовать между собой, но не с обычным веществом. Будет очень интересно, если подтвердится теория суперсимметрии.

В случае аннигиляции суперсимметричных частиц в энергетических спектрах космических лучей (позитронов и электронов, например) должны появляться узкие пики, соответствующие массам покоя таких частиц.

Еще по спектрам космических лучей мы можем узнать о взрывах сверхновых, создающих ударные волны в межзвездной среде.

«Новый День»: Что это значит для Земли и человечества? Новая угроза?

Андрей Турундаевский: Здесь есть чисто практическая задача: как защитить от радиации космонавтов, особенно при будущих дальних полетах за пределы земной магнитосферы.

«Новый День»: Скажите, как вы считаете, на Марс люди все-таки долетят? В какой перспективе? Как вы оцениваете выводы Хокинга, который призывает поскорее готовиться к переселению людей – они реальны?

Андрей Турундаевский: Рано или поздно человечество достигнет Марса, астероидов, спутников больших планет. Но для этого предстоит решить множество проблем, в том числе и с защитой экипажа.

Хокинг прав, особенно в части угрозы перенаселения Земли. Я был в Индии, видел перенаселенные города, остатки джунглей, когда-то воспетых Киплингом. Создание внеземных поселений может дать новый импульс развитию нашей цивилизации.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.06.17

Ювелирное попадание: Россия атаковала террористов в Сирии крылатыми ракетами. / В Москве возбуждено уголовное дело о гибели 5 рабочих в канализационной трубе. / Туристов предупредили о вспышках сибирской язвы в Индии, Пакистане и Бангладеш. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»