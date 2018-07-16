Пенсионный обман: правительство РФ подражает «враждебному» Западу

Российское правительство, проводя пенсионную реформу, подражает «худшим образцам социальной политики, которые Запад – транснациональные корпорации, международные финансовые институты и правые либеральные правительства – навязывает всему миру». Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил историк, политэмигрант, один из лидеров «Левого фронта» Алексей Сахнин.

По его мнению, Россию пытаются вернуть «к банальной, как сам капитализм, модели: бедные все больше содержат богатых», и никакие аргументы против повышения пенсионного возраста власть не услышит – только массовые протесты могут остановить реформу.

«Новый День»: Правительство РФ заявляет, что России надо перенимать передовой опыт Запада, где пенсионный возраст давно повышен...

Алексей Сахнин: Безусловно, в этом плане российские власти идут по общемировому пути антисоциальных неолиберальных преобразований. В то же время пропаганда убеждает нас, что Россия противостоит Западу, предлагая более моральную модель общества.

Одним из аргументов сторонников реформы является ее «неизбежность». При этом часто говорят, что аналогичные меры проводятся во многих развитых и развивающихся странах, что якобы отражает «объективную неизбежность» повышения возраста выхода на пенсию в связи с демографическими факторами.

Действительно, во многих западных государствах подобные меры были реализованы. В Европе в 2010 году соответствующую рекомендацию дала Еврокомиссия – высший распорядительный орган ЕС. И правительства одной страны за другой стали ее выполнять. В некоторых случаях, как во Франции, это вызвало масштабный социальный кризис, массовые забастовки и уличные протесты. Администрации Николя Саркози удалось в итоге протащить реформу, но вскоре его партия проиграла выборы и голлисты ушли от власти. В других случаях, как, например, в Швеции или Германии, повышение пенсионного возраста не вызвало социального взрыва, но добавило разочарования в существующей политической системе, усилив симпатии к так называемым популистам – противникам правящего истеблишмента.

«Новый День»: Что общего между пенсионной реформой на Западе и российским законопроектом?

Алексей Сахнин: И в России, и на Западе фундаментальная механика реформы одна и та же: это наступление капитала на мир труда. Доля капитала в национальном доходе растет (примерно на 10% в среднем по планете за последние полвека по данным Пикетти, в России этот показатель гораздо выше среднего). Одновременно пенсионная реформа стимулирует рост неравенства, увеличение доходов наиболее обеспеченных граждан, чья зависимость от государственного пенсионного обеспечения снижается, и стагнацию или снижение доходов остального общества – абсолютного большинства.

«Новый День»: А в чем отличие?

Алексей Сахнин: Разница носит, наверное, косметический характер. Можно лишь сказать, что в некоторых странах происходит одновременный полный или частичный отказ от солидарной пенсионной системы в пользу накопительной или страховой. При этом по всему миру накопительные системы демонстрируют чудовищную неэффективность, как это было, например, с аналогичным экспериментом Медведева в России.

«Новый День»: Как сказались пенсионные реформы на обществе в Швеции и других странах? Какие последствия ее могут быть в России?

Алексей Сахнин: Сказалось в двух вещах. Во-первых, повышение пенсионного возраста усилило неравенство. Либеральные идеологи говорят о росте продолжительности жизни, но это лукавство. Рост этот очень неравеномерен. Продолжительность жизни богатых и обеспеченных на Западе действительно выросла, а рабочего класса – стагнирует. Более того, богатые, которые располагают огромными деньгами, будут раньше выходить на пенсию, чем бедные, для которых урезанная «ранняя» пенсия означает нищету. Получается, что рабочий класс и бедная часть интеллигенции будут работать до 70 лет и рано умирать, а буржуазные слои будут получать пенсию с 60 лет и жить чуть ли не до 100. И это неравенство нарастает: в бедных семьях старики мало участвуют в жизни молодых поколений, воспитании внуков и т.п. Это затрудняет их детям получать дополнительное образование и делать карьеру, снижает мобильность. В итоге, формируется поколенческая бедность, казалось бы оставшаяся в 19 веке.

Во-вторых, повышение пенсионного возраста не учитывает роста производительности труда и его удешевление. В условиях роботизации и автоматизации производства это приведет к катастрофическому снижению качества жизни для большинства людей, которые будут вытеснены на низкооплачиваемую работу в сфере услуг. Ну и наконец, девальвация рабочей силы замедляет технический прогресс: предприятиям становится выгоднее нанимать дешевых работников вместо того, чтобы инвестировать в новые технологии.

«Новый День»: Какие аргументы можно противопоставить тем, кто поддерживает пенсионную реформу в России?

Алексей Сахнин: Если России нужна модернизация, то худшее, что можно придумать – это заполнять рынок труда дополнительной неквалифицированной и дешевой рабочей силой. Если России нужна социальная справедливость, то худшее, что можно делать, – это обрекать стариков на нищету и раннюю смерть. Преступно стимулировать рост неравенства в нашей стране, где оно и так приобрело чудовищные и уродливые формы.

«Новый День»: Есть ли шанс, что в России власть осознает такие последствия реформы – откажется от нее или смягчит?

Алексей Сахнин: Повышение пенсионного возраста – не вопрос рациональной дискуссии. Это вопрос социального интереса. И российская олигархия в этом вопросе едина. Она требует переложить на плечи большинства населения все издержки экономического кризиса. Российская власть – это аппарат в руках этой олигархии, какой бы спектакль перед нами не разыгрывался в пропагандистских СМИ. Единственное, что может остановить эту преступную реформу, – это массовое сопротивление, протесты.

«Новый День»: Можно ли ждать массовых протестных выступлений?

Алексей Сахнин: Я надеюсь на это. Пока мы видим полный провал пропагандистского аппарата. Более 90% россиян категорически против реформы. Мы видим значительный обвал рейтингов Путина и Медведева – люди понимают, кто несет ответственность за эти антисоциальные проекты.

Но власть, конечно, будет прилагать все усилия, чтобы расколоть нарастающий протест, изолировать его радикальную часть, коррумпировать умеренных и тд. Кто здесь выйдет победителем – трудящееся большинство или паразитическая олигархия – главный вопрос ближайшего будущего.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 16.07.18

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