Мэр Нижнего Новгорода ушёл с должности

Нижний Новгород завтра останется без мэра. Глава города Владимир Панов досрочно слагает полномочия. Как сообщает РИА «Новости», в среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. Куда уходит Панов – не сообщается. По неофициальной версии, речь идёт о работе в «Росатоме»

Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Это этого Панов был депутатом Госдумы РФ.

Нижний Новгород, Елена Васильева

Нижний Новгород. Другие новости 06.03.20

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