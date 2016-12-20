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Публикации за 20.12.16

В Калининграде сын единоросса в ночном клубе выбил посетителю единственный глаз / А его отец ранее избил в ночном клубе девушку

В Калининграде сын единоросса в ночном клубе выбил посетителю единственный глаз А его отец ранее избил в ночном клубе девушку

В Калининграде 41-летний мужчина полностью ослеп после драки с сыном депутата горсовета Евгения Верхолаза («Единая Россия»). Одноглазый мужчина лишился единственного глаза.

Как сообщает Лайф, драка произошла еще в конце октября. Дмитрий Верхолаз, отец которого Евгений на тот момент был членом «Единой России», стал участником перепалки с другим гостем ночного клуба. Конфликт завершился дракой, сын депутата ударил оппонента ногой в лицо, выбив глаз, а потом попытался сбежать.

Пострадавшего госпитализировали Врачи диагностировали выпадение внешней оболочки левого глаза. Этот глаз был у мужчины единственным, правый он потерял несколько лет назад в результате несчастного случая.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Дмитрия Верхолаза объявили в розыск.

В середине октября за похожий инцидент на его отца, депутата Евгения Верхолаза, тоже завели уголовное дело. Единоросс избил в ночном клубе девушку. В конце ноября Евгений Верхолаз по собственному желанию написал заявление на приостановление членства в «Единой России».

Калининград, Полина Николаева

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