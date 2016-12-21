Петербургский должник привез приставам букет роз и остался без машины

Публикации за 21.12.16

Петебуржец-должник остался без автомобиля, после того как доставил букет роз в отдел судебных приставов. Коварный план по поимке должника приставы разработали после того, как он начал скрываться, не выплатив долг.

Как сообщает пресс-служба петербургского УФССП, в Восточном отделе Приморского района находится исполнительное производство о взыскании с петербуржца 225 тысяч рублей кредиторской задолженности. Ранее банк обратился в суд за принудительным взысканием, однако исполнительный лист судебным приставам не предъявлял, так как должник попросил заключить мировое соглашение, согласно которому платил 15 тысяч рублей ежемесячно. Таким образом должник выплатил банку 125 тысяч рублей, но затем перестал платить. Банк обратился к судебным приставам.

Проверив имущественное положение должника, было установлено, что он владеет цветочным магазином и автомобилем, на котором доставляет цветы клиентам. Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении автомобиля. Должник не являлся добровольно в районный отдел судебных приставов и не выплачивал задолженность. Тогда приставы вместе с представителем взыскателя позвонили в фирму должника и заказали букет роз.

Коммерсант подъехал к жилому дому, где находится районный отдел судебных приставов, и начал искать адресата. В это время судебный пристав составил акт описи и ареста автомобиля должника. Автомобиль был передан представителю банка на ответственное хранение. Бизнесмена, который вернулся к автомобилю через 10 минут, пригласили в районный отдел, где он получил копию акта об аресте имущества. Если должник не найдет средств для погашения кредиторской задолженности, автомобиль будет реализован в пользу банка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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