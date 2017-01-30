Брюс Уиллис отдыхает: на Кубани пристав запрыгнул на крыло взлетающего самолета

Публикации за 30.01.17

На Кубани судебный пристав, гоняющийся за должником, «переплюнул» суровых героев голливудских боевиков. Он запрыгнул на крыло взлетающего «кукурузника», чтобы остановить его и арестовать. Детективную историю рассказывает пресс-служба УФССП Краснодарского края.

На исполнение в управление поступил документ о запрете эксплуатации лёгкого самолета Ан-2. Судебный пристав-исполнитель Денис Хресцов начал поиск «кукурузника», в то время как должник «залег на дно». Хресцов провел целое расследование, выяснив, что самолет был ранее продан другому собственнику и не поставлен на учет. Затем «кукурузник» был замечен в Крымском районе Краснодарского края. После этого удалось установить более точное место его дислокации – небольшой частный аэродром в 25 километрах севернее Крымска. Хресцов выехал на место, где застал «картину маслом» – «кукурузник» как раз готовился к взлёту. Увидев судебных приставов, лётчики попытались было ускориться, но это им не удалось. Хресцову пришлось в прямом смысле слова забраться на крыло, чтобы не дать самолёту подняться в небо.

Поняв, что сражение в воздухе проиграно, не начавшись, пилоты-нелегалы пустились в бега по земле. Но они судебных приставов не интересовали, а самолет был опечатан и вручен на ответственное хранение директору аэродрома, который был официально предупрежден об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»ю.

В настоящий момент решение суда исполнено и единственным так и не разрешённым вопросом является местонахождение собственника самолёта. «Впрочем, как показывает практика, было бы имущество, а владелец найдётся сам», – философски заключает УФССП.

Краснодар, Зоя Березина

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