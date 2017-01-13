Судебный пристав завязала романтическую переписку, чтобы забрать автомобиль должницы

Публикации за 13.01.17

Судебный пристав, чтобы найти арестованный автомобиль, пошла на коварное ухищрение. Женщина завела в соцстеях фейковый аккаунт и от лица симпатичной девушки познакомилась с мужчиной, который управлял нужным авто.

В январе прошлого года судебным приставом-исполнителем Каменска-Уральского был арестован автомобиль ВАЗ-2112, его владелица задолжала банку более 200 тысяч. Машину должнице отдали на ответственное хранение без права управления. Однако при проверке оказалось, что машины на месте нет, должница же каждый раз придумывала разные версии пропажи и места нахождения автомобиля.

Судебный пристав-исполнитель выяснила, что автомобиль предположительно может находиться в Верхней Салде, так как там недавно на этот ВАЗ был выписан штраф. С помощью ГИБДД удалось установить и того, кто управлял машиной. И тогда пристав задумала коварный план. Она создала в соцсети фейковый аккаунт и от лица симпатичной девушки познакомилась с водителем. «Общаясь на различные отвлеченные темы, судебный пристав плавно подвела своего собеседника к автомобильной теме. Пояснив, что недавно получила права и мечтает о своем личном автомобиле, даже имеет деньги на его покупку, но сама плохо разбирается в этих вопросах, попросила его оказать квалифицированную помощь. Молодой человек предложил в качестве варианта автомобиль своего друга, которым он периодически управляет. Как раз тот, что был в аресте, но об обременениях на него вежливо умолчал», – описали эту историю в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

В назначенный день в Верхней Салде пристав-исполнитель пришла «посмотреть» автомобиль, взяв с собой пристава по ОУПДС. И только там потенциальный продавец узнал истинные намерения «покупателей». После чего автомобиль был изъят и передан надлежащему ответственному хранителю. В настоящее время проводится проверка и решается вопрос о возбуждении в отношении должника уголовного дела по ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации»).

Верхняя Салда, служба информации РИА «Новый День»

Верхняя Салда. Другие новости 13.01.17

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