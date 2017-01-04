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Северо-Запад

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Публикации за 04.01.17

Аэропорт Калининграда пришлось закрыть из-за выкатившего за пределы ВПП самолета

Аэропорт Калининграда пришлось закрыть из-за выкатившего за пределы ВПП самолета

Калининградский аэропорт «Храброво» пришлось временно закрыть. Это сделано из-за вчерашнего ЧП, когда самолет из Москвы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как сообщили в диспетчерской службе, аэропорт откроется с задержкой на 4 часа, то есть в 10 утра.

Накануне в 22:54 во время посадки самолет «Аэрофлота» Airbus выкатился за пределы ВПП. У самолета подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры покидали самолет по надувным аварийным трапам. Шестеро пассажиров обратились к медикам с ушибами и ссадинами. В самолете летели 167 пассажиров и членов экипажа.

Калининградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного СУ СКР проводится доследственная проверка по факту выезда самолета за пределы ВПП. Дежурные службы «Храброво» организовали транспортировку поврежденного самолета.

Калининград, Полина Николаева

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