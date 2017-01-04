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Публикации за 04.01.17

Балтфлот направил четыре тягача и броневик в аэропорт Храброво вытаскивать самолет

Балтфлот направил четыре тягача и броневик в аэропорт Храброво вытаскивать самолет

В калининградский аэропорт Храброво прибыла военная техника Балтфлота, чтобы вытащить самолет Airbus, выехавший накануне за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). С момента инцидента аэропорт закрыт, полторы тысячи пассажиров ждут своих рейсов.

Как сообщает Клопс.Ру со ссылкой на пресс-службу аэропорта, Балтфлот направил в Храброво четыре тяжёлых тягача и бронированная машину на гусеничном ходу. В настоящее время ведутся работы по эвакуации самолёта с ВПП. Ожидается, что военная техника позволит справиться с этой задачей.

Как уточняет пресс-служба Западного военного округа, в составе колонны – четыре тягача на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью, а также одна бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ.

3 января в калининградском аэропорту Храброво во время посадки самолета Airbus авиакомпании «Аэрофлот» выкатился за пределы ВПП. У него подломилась передняя стойка шасси. Пассажиры были вынуждены покидать лайнер по надувным аварийным трапам, после этого шестерым пассажирам понадобилась помощь медиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Калининград, Полина Николаева

Калининград. Другие новости 04.01.17

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