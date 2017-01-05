Военные освободили ВПП аэропорта Храброво от аварийного Airbus (ФОТО, ВИДЕО) / Воздушная гавань возобновила работу

Публикации за 05.01.17

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Аэропорт Калининграда Храброво возобновил работу после ЧП с самолётом Airbus, выкатившимся за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: Instagram.com/karen__dan

Самолёт, у которого при посадке подломилась передняя стойка шасси, ночью удалось отбуксировать на стоянку. Для этого наземным службам аэропорта пришлось прибегнуть к помощи военной техники. Как писал «Новый День», Балтфлот направил в Храброво четыре тяжёлых тягача повышенной грузоподъёмности и одну бронированную машину на гусеничном ходу. Как отмечает «Клопс.ру», работы контролировал лично врио главы области Антон Алиханов.

Фото: «Клопс.ру»

«Всё нормально, аэропорт открываем с 06:00, три рейса Аэрофлота готовятся к взлёту в Шереметьево, сломанный борт на стоянке, полоса в норме, первый самолет аэрофлота только что вылетел, прибытие 07:30». Напомним, лайнер «Аэрофлота», аварийно приземлился в Калининграде 3 января. У него подломилось стойка переднего шасси.

Калининград, Иван Гридин

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