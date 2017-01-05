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Северо-Запад

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Публикации за 05.01.17

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно
Фото: LiveJournal

В Финском заливе пропало рыболовецкое судно

Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку в связи с пропажей 4 января в акватории Финского залива рыболовецкого судна «Monni». Установлено, что данное судно на место стоянки в порт Усть-Луга не прибыло, с экранов радиолокационных станций судно пропало, на его борту находятся три человека.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проведение проверки поручено Калининградскому и Ленинград-Финляндскому транспортным прокурорам. Ход проверки взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 05.01.17

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