В Финском заливе ищут пропавшее рыболовецкое судно

Публикации за 09.01.17

В поиске пропавшего в Финском заливе рыболовецкого судна Monni рыбаками участвуют 60 человек и два десятка единиц спецтехники. В ом числе задействованы два судна с водолазами и судно на воздушной подушке. На данный момент обследован 1381 квадратный километр, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. Также рыбаков ищут полицейские и представители местной администрации. Запеленгованный ранее аварийный буй пропавшего корабля до сих пор не найден, пишет 47news.

Утром 4 января стало известно об исчезновении рыболовецкого судна. На борту трое: 41-летний капитан Александр Масленников и матросы – 41-летний Алексей Наговицин и 36-летний Андрей Чуманов. Все они жители поселка Вистино. У них остались многодетные семьи: у матросов по трое детей, у капитана – двое. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.01.17

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