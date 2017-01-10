NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.01.17

В метро Петербурга пассажир умер после падения на рельсы

В метро Петербурга пассажир умер после падения на рельсы

На станции «Площадь Александра Невского» петербургского метро скончался упавший на пути мужчина. Полиция метрополитена устанавливает обстоятельства трагедии.

Несчастный случай произошел сегодня около половины восьмого утра. Пассажир упал на рельсы. Первоначально сообщалось, что он выжил, но позднее выяснилось, что человек погиб. Свидетели случившегося сообщили, что тело погибшего унесли с платформы в черном мешке.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

В бассейне петербургского фитнес-клуба захлебнулся посетитель. / Глава Федерации йоги о суде над йогом: давайте посадим и преподавателей института Азии и Африки. Занимающаяся йогой Сати Казанова теперь тоже боится ареста. / В Финском заливе ищут пропавшее рыболовецкое судно.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter