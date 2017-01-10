В метро Петербурга пассажир умер после падения на рельсы

Публикации за 10.01.17

На станции «Площадь Александра Невского» петербургского метро скончался упавший на пути мужчина. Полиция метрополитена устанавливает обстоятельства трагедии.

Несчастный случай произошел сегодня около половины восьмого утра. Пассажир упал на рельсы. Первоначально сообщалось, что он выжил, но позднее выяснилось, что человек погиб. Свидетели случившегося сообщили, что тело погибшего унесли с платформы в черном мешке.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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