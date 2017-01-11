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Публикации за 11.01.17

В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро

В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро

В Петербурге задержан гражданин Киргизии, подозреваемый в убийстве на станции метро «Площадь Александра Невского». 22-летний подозревается в том, что накануне утром на станции метро «Площадь Александра Невского-2» столкнул с платформы на рельсы перед приближающимся поездом своего знакомого – 22-летнего гражданина Узбекистана. Состав не успел затормозить, пострадавший погиб.

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро, отмечает «Фонтанка». СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 ( на двое суток) УПК РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

РПЦ вновь требует Исаакий, и, похоже, его получит. «Экскурсии не могут быть значимее службы». / Погибшего в метро Петербурга мужчину столкнули на рельсы веселые друзья. СКР возбудил дело об убийстве. / Завод Ford под Петербургом вернется к пятидневке.

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