В Петербурге задержан столкнувший мужчину под поезд в метро

Публикации за 11.01.17

В Петербурге задержан гражданин Киргизии, подозреваемый в убийстве на станции метро «Площадь Александра Невского». 22-летний подозревается в том, что накануне утром на станции метро «Площадь Александра Невского-2» столкнул с платформы на рельсы перед приближающимся поездом своего знакомого – 22-летнего гражданина Узбекистана. Состав не успел затормозить, пострадавший погиб.

То, что падение не было случайностью, полицейские увидели на записях с камер метро, отмечает «Фонтанка». СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 ( на двое суток) УПК РФ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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