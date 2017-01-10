Погибшего в метро Петербурга мужчину столкнули на рельсы веселые друзья

Публикации за 10.01.17

Шуточная перепалка друзей на станции метро «Площадь Александра Невского» стала причиной гибели одного из них. Напомним, о смерти упавшего на пути человека стало известно сегодня утром.

Как сообщает «Фонтанка», дело было так: рано утром по платформе станции шла компания из пяти-шести человек, по виду – мигранты из Средней Азии. По словам свидетелей, компания выглядела дружелюбной, мужчины смеялись и дурачились, в том числе в шутку толкали друг друга. В итоге одного из участников компании толкнули так, что он потерял равновесие и свалился на пути. Как раз в этот момент из туннеля выезжала на станцию электричка. Погибший пытался спрятаться под платформой, но все равно попал под колеса.

Причина гибели мужчины пока не установлена. Не исключено, что его ударило током. Очевидцы говорят, что у машиниста не было физической возможности предотвратить столкновение.

Веселая компания осталась на платформе и даже пыталась поднять тело с рельсов. Один из друзей погибшего дождался скорой помощи и полицейских. Тот, кто толкнул погибшего, не сразу, но уехал.

В ГУ МВД Петербурга сообщили, что ведется проверка. Материалы по гибели пассажира будут истребованы Следственным комитетом.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.01.17

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