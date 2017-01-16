Калининград предложил поставлять Литве кирпичи для стены на границе с Россией / «Флаг в руки»

Публикации за 16.01.17

Калининградская область готова поставлять Литве кирпичи для строительства стены на границе с Россией. В выходные о планах возведения стены заявил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас. Забор литовцы хотят возвести уже в этом году на участке в 135 км – от Виштитиса до Немана, где пересекаются границы Польши, Литвы и России. Стена, по их расчетам, должна помочь в борьбе с контрабандистами.

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в интервью «России 24» так отреагировал на эту инициативу: «У нас на границе с Литвой есть прекрасный завод по производству кирпича. Если коллеги из Литвы захотят, мы можем им этот кирпич поставить для того, чтобы они построили эту стену. Если коллеги считают, что возведение стены будет способствовать борьбе с контрабандой, – пожалуйста, флаг в руки». Он также призвал не искать в происходящем «политического контекста».

По словам Алиханова, контрабанда беспокоит российские власти не меньше, чем литовские, причем проявления есть с обеих сторон. «В России выступают за понимание тех товарных потоков, которые проходят через границу. Поэтому поддержка контрабанды – это уж точно не основа нашей экономики», – подчеркнул Алиханов.

В то же время он не уверен, что забор Литва сумеет построить за планируемые 3,5 млн евро. «Это либо какая-то неверная интерпретация слухов, либо попытка произвести впечатление на СМИ», – считает Алиханов. Он предположил, что Литва не будет строить полноценную стену, а ограничится «техническими мероприятиями», например, оснащением «наиболее проблемных с точки зрения контрабанды участков границы техникой, камерами и так далее». «Думаю, что это исключительно медийный посыл, а на самом деле никаких мероприятий антироссийской направленности не будет», – заключил врио губернатора.

Ранее вице-президент литовского сейма Раса Юкнявичене заявила, что планируемая стена станет своеобразным символом: «Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы надеемся на улучшение отношений с Россией, оцениваем ситуацию реально. Мы делаем все возможное, чтобы уменьшить потенциальную угрозу со стороны России».

Сейчас государственная граница, разделяющая Литву и Калининградскую область, обозначается специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Литва уже построила 100-километровый забор на границе с Белоруссией (общая длина границы – 600 км). В декабре 2016 года о планах построить стену на границе с РФ объявила Латвия, летм 2015-го – Эстония.

Калининград, Полина Николаева

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