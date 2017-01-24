В Петербурге снимут памятную доску адмиралу Колчаку

Публикации за 24.01.17

Смольнинский райсуд Петербурга постановил демонтировать памятную доску адмиралу Колчаку, установленную в конце прошлого года на Большой Зелениной улице. Об этом «Фонтанке» сегодня сообщила одна из заявительниц по делу, активистка движения «Суть времени» Ольга Горянина.

«Постановление правительства Петербурга (с разрешением установки доски – прим. ред.) признано незаконным», – пояснила она. Городскому комитету по культуре велено демонтировать доску.

Райсуд основывал своё решение на том, что Колчак признан в России военным преступником. Такое решение вынес в 1999 году военный суд Забайкальского округа.

Мемориальную доску Колчаку установили в середине ноября на эркере дома 3 на улице Большая Зеленина на Петроградской стороне. Инициатор установки доски – исторический центр «Белое дело». Общественники Петербурга неоднократно высказывали недовольство установкой памятного знака. Еще до церемонии открытия доску залили черной краской. Также на доме появилась альтернативная табличка с надписью «В этом доме жил Колчак А. В. – военный преступник и палач», а вскоре после установки доску завесили полотнищем с надписью «Волан де Морт» (злодей из «Гарри Поттера» – прим. ред.).

Колчак – полярный исследователь, герой Первой мировой войны, адмирал. После Октябрьской революции 1917 года получил возможность для продолжения карьеры в США, но вернулся в Россию для борьбы с большевиками, считая их власть губительной для России. Участник белого движения на Востоке. Расстрелян в 1920 году. Вопрос о реабилитации Колчака до сих пор не решен. В 2002 году в Петербурге в Морском корпусе Петра Великого была открыта мемориальная доска, посвященная адмиралу Колчаку, который был выпускником корпуса.

Напомним, 13 октября в Санкт-Петербурге была демонтирована памятная доска финскому маршалу Карлу Маннергейму, установленная в середине июня с большой помпой участием министра культуры и других федеральных чиновников. В толпе во время торжественной церемонии звучали крики «Позор!», и призывы гостей из Москвы «с пониманием относиться к истории» и к «неоднозначной» фигуре Маннергейма не сработали. Доска просуществовала всего 4 месяца, и за это время ее несколько раз обливали краской, пытались просверлить (или прострелить), рубили топором, в суды было подано несколько исков о демонтаже доски. В итоге вызывающий такое раздражение памятный знак был снят. Он стал экспонатом музея Первой Мировой войны, причем реставрировать доску не будут – она станет символом исторических противоречий российского общества.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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