Исследование вузов: дешевле всего учиться в Петербурге

Публикации за 30.01.17

Получить высшее образование с точки зрения финансовой доступности проще всего в Петербурге. В вузах северной столицы большое количество бюджетных мест, высокий уровень доходов, приемлемая стоимость обучения и есть места в общежитиях. На втором и третьем местах – Амурская и Вологодская области. Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане, Ингушетии и Чечне, отмечается в исследовании ВШЭ.

В понятие «финансовой доступности» эксперты внесли не только стоимость непосредственно обучения, но и траты на жилье и расходы на проживание, а также шансы студента получить место в общежитии. Ведь если затраты слишком велики, то потенциальный студент может выбрать работу вместо учебы или переехать в другой регион.

При этом, если рассматривать только расходы на образование, то Ингушетия и Чечня попадают в ряд самых доступных, наряду с Алтаем, Адыгеей и Тывой. Самое дорогое образование – в Москве, Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке, в Тюменской и Нижегородской областях.

Исследователи также проанализировали вероятность попасть в сильный вуз (где средний балл ЕГЭ выше 70). Оказалось, что больше всего студентов-первокурсников, которые учатся в сильных вузах, – в Петербурге и Ленинградской области (64,7% от всех первокурсников), Томской (56,9%) и Свердловской (47,2%) областях, Москве и Московской области (38,1%). В 29-ти регионах нет вузов, где средний балл ЕГЭ абитуриентов превышает 70.

Обеспеченность местами в широком смысле – это возможность получить высшее образование для всех, кто хочет и у кого есть необходимый уровень подготовки. Такая перспектива есть лишь у трети молодежи 17-25 лет. Но это средний показатель по стране, в регионах же есть свои особенности.

По соотношению мест в вузах к числу населения региона в возрасте от 17 до 25 лет лучше всего ситуация обстоит в Курской области (49,6%), Москве и Подмосковье (49,2%), Томской области (46,4%). В половине регионов охват меньше 28%. Самый низкий показатель в Ненецком автономном округе (0%) – там нет вузов. Отстают также Дагестан, Республика Алтай, Чечня, Ингушетия, Тыва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По транспортной доступности легче всего до ближайшего вуза добраться в Москве и Подмосковье, Ингушетии, Карачаево-Черкессии. Сложнее всего в Хабаровском крае, Бурятии, Забайкалье, Магаданской и Сахалинской областях.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 30.01.17

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