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Публикации за 02.02.17

Источник: ФСБ занялась петербургским комитетом по культуре

Источник: ФСБ занялась петербургским комитетом по культуре

Федеральная служба безопасности (ФСБ) начала проверку в комитете культуры Петербурга, некоторые сотрудники которого подозреваются в том, что помогали частным компаниям незаконно приобретать исторические здания в центре города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил источник, в некоторых случаях чиновники, по версии следствия, обесценивали старинные здания, что позволяло коммерсантам выкупать их по максимально выгодной цене. Точное количество подозреваемых пока неизвестно. Однако, добавил источник, «в подобные махинации может быть вовлечено более десятка человек, и не только из комитета Петербурга». Он добавил, что расследование не связано с прошедшими на текущей неделе проверками в Эрмитаже.

На прошлой неделе сотрудники ФСБ посетили здание Государственного Эрмитажа в рамках доследственной проверки, касающейся возможных нарушений со стороны генподрядчика строительства второй очереди нового музейного фондохранилища в районе Старая Деревня. Чекистов интересовала связанная с работами финансовая документация. Претензий к Эрмитажу у ФСБ нет.

Ранее Лайф со ссылкой на свои источники сообщал, что ФСБ проверяет и комитет по культуре Петербурга, и Минкультуры РФ. По данным портала, за десять лет сотрудникам Минкультуры с помощью экспертов удалось вывести из фонда более 200 исторических зданий, большинство из них были снесены, чтобы освободить территорию для строительства. Ущерб городу от махинаций с культурными объектами мог составить около 10 млрд руб.

Как сообщает РБК, в петербургском комитете по культуре заявили, что не занимаются охраной памятников. За это отвечает городской комитет имущественных отношений. Источник, близкий к управлению Росреестра по Петербургу, рассказал, что действительно существует схема, при которой объекты культурно-исторического наследия в результате экспертизы лишались такого статуса и переходили в коммерческое пользование. После этого изменение назначения объекта фиксируется в Едином госреестре прав на недвижимость (до начала 2017 года – в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество). Оспорить перевод зданий в другой статус можно по суду, но для этого заявление должна подать заинтересованная сторона, однако все участники этого процесса, как правило, довольны итогами произошедших изменений.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.02.17

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