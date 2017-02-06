Соучастницу похитителей бриллианта в Петербурге попытаются убедить вернуть камень / Только пока непонятно, как

Публикации за 06.02.17

Сообщения о задержании в Китае третьей соучастницы кражи бриллианта за 6 млн рублей с ювелирной выставки в Петербурге некорректны. Как уточнили в управлении уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, «никто ее не задерживал и задерживать не мог, так как процедура объявления в международный розыск не могла произойти за день».

Как сообщает «Фонтанка», в угрозыске рассказали, что скрывшуюся в Китае соучастницу должен убедить вернуть бриллиант ранее отпущенный подозреваемый по имени Лу Бо. Это может облегчить участь арестованной в Петербурге за кражу камня китаянки Лю Лимэй. Статус Лу Бо – свидетель, он до сих пор проживает в одном из отелей Петербурга. Лу Бо пообещал следователю и оперативникам провести переговоры в Китае с той соучастницей, которая успела сбежать, прихватив бриллиант. Скорее всего, возвращение бриллианта в Россию может изменить судьбу Лю Лимэй, в настоящий момент находящуюся в СИЗО.

Однако схема возвращения украденных вещей из-за границы без появления самого фигуранта не прописана. А сбежавшая с камнем китаянка вряд ли приедет в Россию с бриллиантом и чистосердечным признанием. В случае ее согласия на «обмен» драгоценности на Лю Лимэй остается один вариант: иностранка может переслать камень на имя Главного следственного управления МВД, воспользовавшись услугами какой-нибудь солидной почтовой фирмы, а к посылке приложить свое объяснение либо документ, заверенный местным нотариусом. Далее, если пострадавшая компания «Бриллианты Якутии» признает свое имущество, проблему с возмещением убытков можно будет считать исчерпанной.

Напомним, 3 февраля с ювелирной выставки в Петербурге был украден бриллиант ценой в 6,3 млн рублей. Двух воров – 30-летнюю женщину и 39-летнего мужчину – поймали, но камня при них не было. Выяснилось, что в деле была и третья фигурантка, которой они успели передать украденный камень, и она уехала с ним в Китай.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 06.02.17

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