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Публикации за 10.02.17

Американские солдаты с оружием и флагом США сфотографировались на фоне Ивангорода (ФОТО)

Американские солдаты с оружием и флагом США сфотографировались на фоне Ивангорода (ФОТО)

Группа американских военных сфотографировалась на фоне Ивангорода (Ленобласть) с развернутым флагом США. Фотография набирает популярность в Сети.

В Эстонии в эти дни проходит марш в составе нескольких рот военнослужащих армий прибалтийского государства и США. В ходе мероприятия американские военные должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии, а в планах у командования силами обороны Эстонии – привлечь американских солдат к лекциям в Тартуском университете.

На днях американская военная колонна вошла в Нарву. Одним из «пунктов программы» стало явно фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости Ивангорода. Город в Ленобласти находится буквально рядом с эстонской Нарвой, в советские времена эти два города часто рассматривались как один, разделенный рекой, город.

В соцсетях фотография американских солдат с флагом США на фоне Ивангорода вызвала неоднозначную реакцию а портал «Военное обозрение» поинтересовалось: «В связи с появлением такого фото в сети возникает вопрос: как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?».

Новый День: Американские солдаты с оружием и флагом США сфотографировались на фоне Ивангорода (ФОТО)

Флаг США на фоне древнего Ивангорода (фото – «Военное обозрение»)

Ивангород, Полина Николаева

Ивангород. Другие новости 10.02.17

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