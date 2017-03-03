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Публикации за 03.03.17

МИД РФ прокомментировал американский флаг на фоне Ивангорода
фото topwar.ru

МИД РФ прокомментировал американский флаг на фоне Ивангорода

МИД РФ прокомментировал участие американских солдат в ряде пропагандистских акций в Восточной Европе, в том числе фотографию с флагом США на фоне Ивангорода.

Комментарий официального представителя МИД Марии Захаровой опубликован на сайте министерства. В нем сказано: «Не могли не обратить внимание на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в «исторических акциях» с отчетливой антироссийской направленностью. Речь, в частности, идет о мемориальном забеге в память о так называемых «проклятых солдатах» – членах польского антикоммунистического подполья, которые стреляли в спины воинам Красной армии, освобождавшим их страну от фашизма. Из той же серии – пеший «поход на Восток» – к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы».

«Убеждены, что такие сомнительные мероприятия, как минимум, бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма. Было бы лучше, если бы вместо участия в подобных пропагандистских кампаниях американцы нашли возможность почтить память своих союзников по антигитлеровской коалиции, павших за спасение Европы от «коричневой чумы», – подчеркнула Захарова.

Напомним, в начале февраля по соцсетям «разлетелась» фотография группы американских военных на фоне Ивангорода (Ленобласть) с развернутым флагом США. В то время в Эстонии проходил марш в составе нескольких рот военнослужащих армий прибалтийского государства и США. Одним из «пунктов программы» стало фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости Ивангорода. Город в Ленобласти находится буквально рядом с эстонской Нарвой, в советские времена эти два города часто рассматривались как один, разделенный рекой, город.

Москва, Полина Николаева

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