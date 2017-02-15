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Публикации за 15.02.17

В Киришах под окнами многоэтажки нашли школьницу, состоявшую в «группе смерти»

В Киришах под окнами многоэтажки нашли школьницу, состоявшую в «группе смерти»

В Киришах (Ленобласть) медики спасают 11-летнюю школьницу, которую накануне обнаружили под окнами многоэтажного дома. Предположительно, девочка выпала с 14-го этажа. Состояние ребенка – стабильно тяжелое, она в коме. Однако медики не обнаружили ни одного перелома, только ссадины.

8 февраля девочка отметила день рождения. СКР решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства), сообщает 47news.

В правоохранительных органах уточнили, что девочка состояла в так называемых «группах смерти», но пять дней назад она вместе с матерью удалила их со своей странички в соцсетях.

Девочку обнаружили 14 февраля около 16:20 у дома №52 по Волховской набережной в Киришах. Глава администрации Киришского района Константин Тимофеев охарактеризовал семью девочки как «нормальную» и добавил, что родители работают на заводе.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 14.02.17

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