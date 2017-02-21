NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 21.02.17

В Петербурге с крыши девятиэтажки сняли 13-летнюю школьницу

В Петербурге с крыши девятиэтажки сняли 13-летнюю школьницу

В Кировском районе Петербурга полиция сняла с крыши 9-этажного дома 13-летнюю девочку. Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера.

Как сообщает «Фонтанка», ребенка на крыше высотки на проспекте Стачек заметили местные жители – и вызвали полицию. Приехавшие полицейские обнаружили на крыше ученицу седьмого класса, которая посетовала на сложные отношения с одноклассниками. Её уговорили спуститься вниз.

Девочка вместе с матерью в 2014 году приехала в Петербург из Тольятти. В мае 2016 года школьница уходила из дома и ее разыскивала полиция. Вечером после осмотра ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание своим подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах за последнее время. Если при проверках трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в региональное УФСБ. Именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению резонансного уголовного дела, по которому арестован предполагаемый организатор таких «групп» – Филипп Будейкин по прозвищу Лис.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

Власти Петербурга выиграли первый суд у «Трансстроя» по стадиону на Крестовском острове. / Прощание с «девушкой без адреса» – Светланой Карпинской – состоится в Театре комедии. / Бизнесмен, напавший в центре Петербурга на водителя «скорой», получил 2 года условно.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter