В Петербурге с крыши девятиэтажки сняли 13-летнюю школьницу

Публикации за 21.02.17

В Кировском районе Петербурга полиция сняла с крыши 9-этажного дома 13-летнюю девочку. Инцидент произошел накануне около пяти часов вечера.

Как сообщает «Фонтанка», ребенка на крыше высотки на проспекте Стачек заметили местные жители – и вызвали полицию. Приехавшие полицейские обнаружили на крыше ученицу седьмого класса, которая посетовала на сложные отношения с одноклассниками. Её уговорили спуститься вниз.

Девочка вместе с матерью в 2014 году приехала в Петербург из Тольятти. В мае 2016 года школьница уходила из дома и ее разыскивала полиция. Вечером после осмотра ребенка госпитализировали. Полиция проводит проверку.

Ранее руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание своим подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах за последнее время. Если при проверках трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в региональное УФСБ. Именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению резонансного уголовного дела, по которому арестован предполагаемый организатор таких «групп» – Филипп Будейкин по прозвищу Лис.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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