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Публикации за 20.02.17

Странными падениями детей с высоты в Петербурге и области займется УФСБ

Странными падениями детей с высоты в Петербурге и области займется УФСБ

Руководство Следственных комитетов Петербурга и Ленобласти дало указание подчиненным в районах систематизировать всю информацию о детских суицидах за последние недели. Если при проверках последних трагедий установят факты, что погибшие или покалеченные дети состояли в «группах смерти», информация будет передаваться в УФСБ. Именно в региональном ведомстве госбезопасности сформирована группа по оперативному сопровождению уголовного дела о «группах смерти», по которому арестован предполагаемый организатор таких сообществ Филипп Будейкин, по прозвищу Лис.

За последние несколько дней в Петербурге и области произошло несколько трагедий с подростками. Детей находят под окнами высотных домов. Так, накануне утром в Приморском районе на улице Савушкина под окнами 16-этажного дома было обнаружено тело 16-летнего парня с травмами, характерными для падения с высоты. При этом верхняя одежда и рюкзак погибшего остались на 16-м этаже. Начато расследование.

В субботу в поселке Павлово Всеволожского района Ленобласти после ссоры с сестрой была найдена под окнами высотки 14-летняя школьница.

На прошлой неделе 10-летняя девочка в Киришах также была найдена под окнами высотного дома, ее куртка и рюкзак остались на 14-м этаже. Девочка жива, но получила тяжелые травмы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 20.02.17

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