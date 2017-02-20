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Югра

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Публикации за 20.02.17

Нефтеюганские следователи выясняют обстоятельства смерти подростка

Нефтеюганские следователи выясняют обстоятельства смерти подростка

В Нефтеюганском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, тело 13-летнего тинэйджера с травмами, характерными для падения с высоты было обнаружено утром в субботу, 18 февраля, возле многоэтажного жилого дома, расположенного в 7 микрорайоне городского поселения Пойковский. По предварительным данным, подросток покончил с собой.

По факту случившегося сотрудники Нефтеюганского межрайонного следственного отдела СУ СКР по автономному округу возбудили уголовное дело по статье «доведение до самоубийства» (ст.110 УК РФ).

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, выполняются допросы свидетелей, назначены криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, принимаются меры к установлению причин, побудивших подростка совершить суицид.

Установлено, что семья погибшего характеризуется положительно. В поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.

Нефтеюганск, Иван Гридин

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