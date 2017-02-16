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Публикации за 16.02.17

В Петербурге пьяный собутыльник пациента избил женщину-врача «скорой помощи»

В Петербурге пьяный собутыльник пациента избил женщину-врача «скорой помощи»

В Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Побои» против мужчины, избившего фельдшера «скорой помощи». Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщает пресс-служба СКР.

Накануне днем бригада «скорой» прибыла по вызову в общежитие на улице Ткачей. Медиков вызвали к мужчине, которому стало плохо после употребления алкоголя. Во время оказания помощи больному, подозреваемый, также находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил кулаком по лицу фельдшера. Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 16.02.17

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