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Публикации за 22.02.17

В Петербурге ушло в суд дело об избиении женщины-фельдшера «скорой»

В Петербурге ушло в суд дело об избиении женщины-фельдшера «скорой»

В Петербурге передано в суд уголовное дело об избиении врачей скорой помощи. 38-летний фигурант обвиняется по статье 116-й УК РФ – «Побои», сообщает пресс-служба СКР.

15 февраля бригада «скорой» прибыла в гостиницу на улице Ткачей для оказания помощи мужчине, которому стало плохо алкогольных возлияний. В комнате вместе с пациентом находился и обвиняемый, также пьяный. Он ударил кулаком по лицу фельдшера «скорой». Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.

СКР предупреждает, что каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в профессиональную деятельность медработников, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

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