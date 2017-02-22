В Петербурге ушло в суд дело об избиении женщины-фельдшера «скорой»

Публикации за 22.02.17

В Петербурге передано в суд уголовное дело об избиении врачей скорой помощи. 38-летний фигурант обвиняется по статье 116-й УК РФ – «Побои», сообщает пресс-служба СКР.

15 февраля бригада «скорой» прибыла в гостиницу на улице Ткачей для оказания помощи мужчине, которому стало плохо алкогольных возлияний. В комнате вместе с пациентом находился и обвиняемый, также пьяный. Он ударил кулаком по лицу фельдшера «скорой». Женщина с травмой головы обратилась в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная помощь и назначено амбулаторное лечение.

СКР предупреждает, что каждый, кто осуществляет прямое вмешательство в профессиональную деятельность медработников, должен задуматься о том, что понесет за это ответственность по всей строгости закона.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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