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Публикации за 03.03.17

Следствие ищет свидетелей покушения на офицера УФСИН под Петербургом

Следствие ищет свидетелей покушения на офицера УФСИН под Петербургом

Следствие разыскивает свидетелей совершенного накануне вечером покушения на сотрудника УФСИН по Петербургу и Ленобласти на Колтушском шоссе.

На сайте регионального СКР размещено следующее обращение к гражданам: «Если Вы 2 марта 2017 года в период времени с 16.30 до 17.30 проезжали по автодороге по направлению «деревня Старая-Кудрово» во Всеволожском районе Ленинградской области и напротив парников агрофирмы «Выборжец» стали свидетелем каких-либо событий, происходивших рядом с автомобилем «Нисан X-Trail» черного цвета, стоявшего на обочине дороги, просим незамедлительно сообщить в следственное управление Следственного комитета Ленинградской области».

По факту возбуждено уголовное дело по «Покушение на убийство». Как установлено в ходе предварительного следствия, накануне вечером в потерпевшего выстрелили не менее шести раз из огнестрельного оружия. 34-летний офицер получил причинены множественные ранения живота, шеи и верхних конечностей. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

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