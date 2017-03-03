Следствие ищет свидетелей покушения на офицера УФСИН под Петербургом

Публикации за 03.03.17

Следствие разыскивает свидетелей совершенного накануне вечером покушения на сотрудника УФСИН по Петербургу и Ленобласти на Колтушском шоссе.

На сайте регионального СКР размещено следующее обращение к гражданам: «Если Вы 2 марта 2017 года в период времени с 16.30 до 17.30 проезжали по автодороге по направлению «деревня Старая-Кудрово» во Всеволожском районе Ленинградской области и напротив парников агрофирмы «Выборжец» стали свидетелем каких-либо событий, происходивших рядом с автомобилем «Нисан X-Trail» черного цвета, стоявшего на обочине дороги, просим незамедлительно сообщить в следственное управление Следственного комитета Ленинградской области».

По факту покушения на офицера УФСИН возбуждено уголовное дело по «Покушение на убийство». Как установлено в ходе предварительного следствия, накануне вечером в потерпевшего выстрелили не менее шести раз из огнестрельного оружия. 34-летний офицер получил причинены множественные ранения живота, шеи и верхних конечностей. Он находится в больнице в тяжелом состоянии. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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