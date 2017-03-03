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Публикации за 03.03.17

Под Петербургом в офицера УФСИН выпустили восемь пуль из Макарова

Под Петербургом в офицера УФСИН выпустили восемь пуль из Макарова

Во Всеволожском районе Ленобласти совершено покушение на сотрудника регионального УФСИН. В 35-летнего подполковника выстрелили восемь раз. Он ранен, но жив.

Как сообщает 47nеws, преступление было совершено накануне около половины шестого вечера на 8-м километре Колтушского шоссе, в районе поворота на деревню Старая. В офицера, ехавшего на Nissan X-Trail, выстрелили из пистолета Макарова. Стрелявшие скрылись на автомашине, похожей на «девятую» модель «Жигулей». По предварительным данным, нападавших было двое.

Подполковник получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот, он доставлен во Всеволожскую районную больницу в тяжелом состоянии. Врачи вытащили шесть путь, еще две пока остались в теле, еще одна операция требует дополнительных исследований.

При осмотре «Ниссана» было зафиксировано, что стекла не повреждены, а боковое стекло водителя опущено. Раненого обнаружил проезжающий мимо водитель, а автомашина сотрудника УФСИН стояла на обочине ровно. Отсюда можно сделать вывод, что преступники каким-то образом остановили иномарку офицера, и у них, скорее всего, завязался разговор, поэтому и было опущено боковое стекло. То есть неизвестный расстрелял всю обойму Макарова в упор в своего оппонента.

Известно также, что подполковник ехал из Петербурга в деревню Старая, где находится его загородный дом. Он работает в региональном УФСИН около 10 лет, сегодня служит в должности начальника отдела, а пришел в УФСИН из вооруженных сил. Женат, имеет маленького ребенка.

Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ – «Покушение на убийство». К расследованию подключен «заказной» отдел Управления уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и оперативники УФСБ.

На ночь 3 марта в УФСИН по Петербургу и Ленобласти находится все руководство ведомства. Начальник УФСИН генерал-майор Игорь Потапенко около 0:30 3 марта тут же снял трубку на звонок журналиста. Он сказал кратко: «Наш сотрудник жив, а об остальном я сейчас разговаривать не буду».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

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