В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство офицера УФСИН

Публикации за 06.03.17

В Ленобласти по делу о покушении на убийство офицера УФСИН задержаны двое подозреваемых – это 63-летний Сабир Садыков и 53-летний полковник внутренней службы Сергей Мойсеенко. Накануне вечером по ходатайству следователя Всеволожским городским судом Садыкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СКР.

Напомним, покушение на подполковника УФСИН Николая Чернова было совершено в конце прошлой недели. В мужчину выпустили восемь пуль из пистолета Макарова, когда он сидел в своем автомобиле «Ниссан» на шоссе под Петербургом. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии. СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Чернов курирует стройку изолятора новые «Кресты» в Колпинском районе Ленобласти, проект оценивается в 12 млрд рублей.

Как сообщает 47news, Садыкова называют «решальщиком» на стройке новых «Крестов». Он признался, что вызвал Чернова на разговор, решив его убить. С собой у Садыкова был пистолет Макарова с глушителем и полной обоймой. Сев в иномарку Чернова на пассажирское сиденье, он девять раз выстрелил в упор. Однако Чернов не умер. После этого Садыков около получаса «шатался» вокруг «Ниссана» и ждал смерти жертвы. В какой-то момент иномарку и стоявшего возле нее мужчину заметил проезжавший мимо наряд полиции. Садыков сказал полицейским, что случайно увидел машину своего знакомого, в которой находился раненый, и уже собирался звонить в полицию. Все его рассказы о неких «злодеях на жигулях», уехавших с места происшествия, оказались враньем. Отметим, что в советское время Садыков осуждался четыре раза – за кражу, мошенничество, разбой и хулиганство.

Мойсеенко – ответственный за строительный блок УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Его задержали после показаний Садыкова. Мойсеенко был назначен при прежнем начальнике регионального УФСИН Валерии Заборовском и курирует отдел капитального строительства и возглавляет жилищно-бытовую комиссию ведомства и, условно говоря, отвечает за стратегию стройки новых «Крестов». Начальник отдела Чернов – его подчиненный. По данным следствия, в день покушения на Чернова Мойсеенко был на рабочем месте. Когда к нему, в положенном порядке, вечером пришли следователи изымать рабочие документы, которые могли иметь отношение к мотивам покушения, он был спокоен и помогал разбираться с бумагами. Чернов последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки, указывая на недоделки и недоработки и угрожая уголовными делами некоторым участникам строительства.

По данным сайта регионального УФСИН, Мойсеенко родился в Калининграде, окончил Калининградское высшее военно-морское училище по специальности «Вооружение кораблей». Затем служил на Тихоокеанском флоте. В том числе, командовал спецподразделением морской пехоты. После увольнения в запас, в 94-м году, начал карьеру в калининградском ФСИН, а через восемь лет был переведен в Петербург. Бывал в горячих точках на Кавказе, имеет государственные награды. За время службы успел с отличием окончить Академию управления МВД России, по специальности «Юриспруденция».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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