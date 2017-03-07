В ВМА скончался расстрелянный под Петербургом офицер УФСИН

Публикации за 07.03.17

В Военно-медицинской академии минувшей ночью скончался 34-летний подполковник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николай Чернов, на которого было совершено покушение во Всеволожском районе Ленобласти. Об смерти получившего тяжелые ранения пациента сообщили в медучреждении, пишет 47news.

Вечером 6 марта был арестован подозреваемый в подстрекательстве к убийству – непосредственный начальник Чернова, заместитель главы регионального УФСИН по капитальному строительству полковник Сергей Мойсеенко. Его задержали после получения показаний 63-летнего Сабира Садыкова, которого называют «решальщиком» на стройке новых «Крестов» в Колпино. Садыкова подозревают в расстреле 2 марта на Колтушском шоссе подполковника Николая Чернова. Погибший офицер отвечал за строительство изолятора стоимостью 12 миллиардов рублей.

Садыков признался, что вызвал Чернова на разговор, решив его убить. С собой у Садыкова был пистолет Макарова. Сев в иномарку Чернова на пассажирское сиденье, он девять раз выстрелил в упор. Однако Чернов не умер. После этого Садыков около получаса «шатался» вокруг «Ниссана» и ждал смерти жертвы. В какой-то момент иномарку и стоявшего возле нее мужчину заметил проезжавший мимо наряд полиции. Садыков сказал полицейским, что случайно увидел машину своего знакомого, в которой находился раненый, и уже собирался звонить в полицию. В советское время Садыков осуждался четыре раза – за кражу, мошенничество, разбой и хулиганство.

Мойсеенко – ответственный за строительный блок УФСИН по Петербургу и Ленобласти. Был назначен при прежнем начальнике регионального УФСИН Валерии Заборовском и курирует отдел капитального строительства и возглавляет жилищно-бытовую комиссию ведомства. Условно говоря, отвечает за стратегию стройки новых «Крестов». Начальник отдела Чернов – был его подчиненным. Чернов последние месяцы не подписывал многие документы, касающиеся стройки, указывая на недоделки и недоработки и угрожая уголовными делами некоторым участникам строительства.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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