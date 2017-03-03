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Публикации за 03.03.17

Полиции Петербурга приказали готовиться к войне
фото pobedpix.com, иллюстрация Йозефа Лады к «Швейку» Ярослава Гашека

Полиции Петербурга приказали готовиться к войне

Подразделения петербургской полиции получили указания готовиться к войне. Сегодня соответствующие инструкции разосланы руководством ГУ МВД. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, с 3 марта вводится в действие план мероприятий, «выполняемых в МВД России при нарастании агрозы агрессии против Российской Федерации».

От руководителей подразделений главк потребовал «докладывать о ходе выполнения мероприятий по непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени». Срок действия этих указаний также определен предельно ясно – «до объявления мобилизации в РФ». Подготовка к работе в условиях военного времени уже началась, и первые доклады в ГУ МВД от подразделений приняты.

Напомним, летом 2015 года в Новосибирской области начались мобилизационные мероприятия на случай «чрезвычайных ситуаций», в том числе и военных.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

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