«Десант» ЛГБТ-активистов не без потерь сумел прорваться в «гей-фри» Светогорск

Публикации за 06.03.17

В прославившийся на всю страну принципиальным отсутствием геев город Светогорск (Ленобласть) не пустили двух граждан РФ нетрадиционной ориентации. Сегодня днем на въезде в Светогорск в маршрутке были задержаны два ЛГБТ-активиста: Борис Конаков и Андрей Потапов.

Об этом порталу ОВД-инфо сообщил другой активист Алексей Назаров. По его словам, он и еще пятеро активистов поехали в Светогорск, чтобы «погулять и попытаться встретиться с мэром, который недавно заявил об отсутствии в городе представителей сексуальных меньшинств». Активисты ехали на автобусе из Петербурга, но на втором приграничном пункте двоих из них вывели из салона и задержали. Остальные продолжили путь в город. «Прорвавшиеся» ЛГБТ-активисты уже разместили в соцсетях фотографии своей прогулки по Светогорску.

Глава администрации Светогорска Сергей Давыдов, «прославившийся» в начале марта тем, что объявил город свободным от геев, подтвердил 47news эту информацию. По его версии, у молодых людей не было соответствующих документов: Светогорск – закрытый город, проехать в него могут только те, кто имеет специальный пропуск либо загранпаспорт с открытой визой.

Давыдов сказал, что у двоих из шестерых не было разрешительных документов. Их высадили из автобуса, «отправили за пункт пропуска, будут разбираться». «Четверо оставшихся должны проследовать через границу, если через пару часов они этого не сделают, начнётся поисковая операция», – заверил мэр и напомнил, что именно о таком механизме «отлова» геев он сообщал ещё на прошлой неделе: «Я же сказал, что введём спецотряды для поисков геев, вот вам и спецотряды».

На вопрос, как он будет готовиться к встрече с активистами, Давыдов твердо ответил: «Я обещал, что геи не пройдут, значит, не пройдут».

Один из высаженных активистов, Борис Конаков, известен тем, что он журналист и недавно открыто заявил о наличии у себя ВИЧ.

Отметим, что статья 27-я Конституции РФ гарантирует гражданам свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства.

Светогорск, Полина Николаева

Светогорск. Другие новости 06.03.17

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