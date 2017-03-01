Мэр Светогорска после борьбы с фаллосами в булочной объявил о победе над геями

Публикации за 01.03.17

Город Светогорск в Выборгском районе Ленобласти внезапно прославился благодаря своему мэру. Город, ранее известный в СМИ за продажу хлеба с гвоздями и кражу ёлок из клумб, внезапно получил статус «Gay free zone» – «территории свободной от гомосексуалистов».

Повод для этого дал глава администрации Светогорска Сергей Давыдов – полковник российской армии в запасе и бывший военный комиссар Выборгского района.

Накануне чиновнику доложили о появлении в городских булочных леденцов «Мистер Боб» в форме мужских половых органов. Их фото выложил в группе «Светогорск ВКонтакте» пользователь Сергей Свинцов. И бывший военком лично отправился на войну с сахарными фаллосами: изъял их и на другой день похвастался победой журналистам.

«Магазин недалеко от школы, у владельцев явно пониженная социальная ответственность. Жители, конечно, молодцы, что сигнализируют, только могли бы сами взять коробку с этими конфетами и посыпать ею продавцов», – цитирует Давыдова 47news.ru.

После победы над фаллическими леденцами глава администрации объявил Светогорск городом свободным от гомосексуализма.

«В городе Светогорск, в котором проживает порядка 15 тысяч человек, не было, нет и не будет ни одного гея. По словам главы администрации, вряд ли ещё какой-нибудь город в Ленобласти и даже в России может похвастаться такими результатами. Однако он готов оказывать консультации любому интересующемуся, а в связи с важностью вопроса – организовывать выездные семинары, причём на безвозмездной основе. Также важно отметить, что Светогорск не только находится в регионе, носящем имя Владимира Ленина, но он ещё и является пограничным, то есть – это форпост Империи» – пишет об этой истории 47news.

Мэр Давыдов решил, что в борьбе с гомосексуализмом он превзошел даже депутата Милонова. «При всем уважении к Милонову важно сказать, что петербургский депутат долго работал над этой проблемой, но таких потрясающих результатов у себя не добился. Стоит лишь посмотреть петербургские новости, в Северной столице постоянно проходят гей-парады. Видели ли хоть раз гей-парад в Светогорске? Так что приглашаем Милонова к нам перенимать опыт, также как и всех, кто хочет поспорить о присутствии в нашем городе лиц с нетрадиционной ориентацией», – заявил градоначальник.

Санкт-Петербург, Алексей Усов

Санкт-Петербург. Другие новости 01.03.17

Под Пензой задержали убийцу 10-летнего мальчика. Мужчине назначена судебно-психиатрическая экспертиза. / В Новосибирске водитель съел в суде медицинский талон, уличавший его в пьяной езде. / СК РФ проверяет инцидент с избиением депутата в Ступине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»