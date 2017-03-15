Задержан водитель, сбивший ребенка за стрельбу из игрушечного автомата / СКР проверит действия полицейских, отпустивших садиста

Публикации за 15.03.17

В Ленинградской области в ночь на среду, 15 марта, сотрудники полиции задержали 53-летнего бизнесмена Владимира Бельского, подозреваемого в умышленном наезде на игравшего ребенка и применении к нему насилия. Об этом сообщает Следственный комитет России. Отметим, что инцидент, произошедший на прошлой неделе, вызвал большой общественный резонанс. Водитель, чьи действия следователи квалифицировали как хулиганство, был объявлен в розыск. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследования громкого дела под личный контроль.

По информации ведомства, Бельский доставлен к следователю, где с ним будут проведены необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В СК также особо отметили, что «Бельский вместо того чтобы добровольно явиться к следователю и признать свои жестокие и вызывающие действия, скрылся и раздавал комментарии в СМИ, пытаясь оправдаться и опровергнуть то, что зафиксировано камерой видеонаблюдения и уже проведенными следственными мероприятиями».

Также следствие проверит действия и бездействие сотрудников полиции на поступившее к ним первоначальное сообщение об инциденте. Как выяснили следователи, правоохранители, которые выезжали на место происшествия отпустили подозреваемого, не разобравшись в ситуации. Кроме того, в правоохранительные в этот же день из больницы поступила телефонограмма о получении травм ребенком, но полицейские проигнорировали ее, не приняв соответствующих мер. «Всем этим фактам будет дана жесткая правовая оценка», – подчеркивается в сообщении СКР.

Резонансный инцидент произошел 9 марта около торгового центра «Кубок» по улице Чапаева в городе Приозерске Ленобласти. Двое мальчиков 10 и примерно 6-7 лет играли рядом с проезжей частью, «стреляя» из игрушечного автомата по проезжавшим машинам, после чего один из водителей, разозленный поведением детей, наехал на старшего ребенка. Выйдя из машины, автомобилист, по версии следствия, применил к школьнику насилие (по данным местных СМИ, ударил мальчика кулаком в висок) и заставил его встать на колени рядом с внедорожником. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения: на записи видно, как водитель джипа, выехав на обочину, где находились малолетние, задел одного из них бампером.

По информации детского омбудсмена в Ленобласти Тамары Литвиновой, пострадавший мальчик находится в больнице с сотрясением мозга.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 14.03.17

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