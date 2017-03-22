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Скандалы и происшествия

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Публикации за 22.03.17

«Дебиловатый кусок говядины»: Божена Рынски поглумилась над ребенком, которого сбил водитель за игру в «войнушку» / И вступилась за обидчика школьника
фото с сайта СКР

«Дебиловатый кусок говядины»: Божена Рынски поглумилась над ребенком, которого сбил водитель за игру в «войнушку» И вступилась за обидчика школьника

Скандально известная светская львица Бажена Рынки вступилась за бизнесмена из Ленобласти, который . Она поддержала водителя в стремлении поучить мальчика уму-разуму, хотя и признала, что мужчина немного «переборщил» в «воспитании» школьника. Самого пострадавшего ребенка скандалистка называет «дебиловатым куском говядины», «дебилом из многодетной семьи» и «лишним человечком».

«Зря он машиной на дебиленка наехал. Но по шее дать должен был. Будущий вандал надолго запомнит, что чужое имущество неприкосновенно, – пишет Рынска в своем . – И да, что важнее, машина или жизнь ребенка? Смотря какого ребенка. Люди не равны. Машина – творение божье. Сколько сил, ума, таланта, человеко-десятилетий было потрачено, чтобы создать это чудо».

«Что ценнее – перл создания, чудо техники или дебиловатый кусок говядины, рисующий на стенах?» – интересуется светская львица у своих подписчиков.

Многие интернет-пользователи высказали возмущение по поводу записи Рынски:

«Не знаю, как это лечится. Отправлять таких «интеллектуалов» на неделю в мемориал Освенцим? Так, и там она будет воображать себя женой коменданта и ломать голову – как не умереть от скуки»;

«Гитлер так же размышлял».

Напомним, в конце декабря прошлого года Рынска прославилась глумлением над погибшими авиакатастрофе в Сочи журналистами. После крушения над Черным морем самолета Ту-154, Рынска в записи в своем Facebook выразила сожаление, что не все пассажиры Ту-154 были сотрудниками телеканала НТВ. «Нет бы весь борт НТВ... Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке, за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?», цитировал слова Рынски «Интерфакс». Позже эта запись была скрыта по требованию администрации соцсети из-за ее нетактичности. Тем не менее, резонансное заявление Рынски о погибших журналистах НТВ вызвало резкое осуждение.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Рынску российского гражданства и «выдворить за пределы страны». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и отметил, что в этом случае понятна самая жесткая реакция общества. Московская прокуратура начала проверку высказывания Рынски.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 22.03.17

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