Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного Малашенко

Вдова экс-гендиректора, сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ждет ребенка от покойного супруга. Девочка появится на свет в начале 2020 года.

Рынска воспользовалась услугами суррогатной матери. Об этом светская львица сообщила в своем Facebook. «У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам», – написала Рынска.

По ее словам, она борется с депрессией. Кроме того, Рынска призналась, что испытывает финансовые трудности, так как пришлось потратиться на американских адвокатов. Она не исключила, что «придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы». «Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю», – заключила Рынска.

Игорь Малашенко сооснователь телекомпании НТВ, экс-гендиректор РГТРК «Останкино». Являлся консультантом президента Бориса Ельцина на выборах в 1996 году. С 2001 по 2009 год – гендиректор телеканала RTVI. В прошлом году был руководителем избирательного штаба Ксении Собчак, которая претендовала на пост президента РФ.

Малашенко скончался в Испании на 65 году жизни. Ранее его супруга сообщала в соцсетях о тяжелом разделе имущества с его бывшей женой. Рынска утверждает, что из-за этого у ее мужа были серьезные проблемы со здоровьем, в частности, он страдал от глубокой депрессии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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