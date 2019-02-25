В Испании скончался сооснователь НТВ Игорь Машашенко

В Испании на 65 году жизни скончался экс-гендиректор, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко. В консульском отделе посольства РФ в Испании заявили, что местная полиция пока не уведомляла об этом российскую сторону.

О смерти Малашенко сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. «Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушёл из жизни», – сказал он, уточнив, что Малашенко умер в Испании.

По информации газеты «Коммерсант», Малашенко мог покончить с собой. Ранее его супруга Божена Рынска сообщала в соцсетях о тяжелом разделе имущества Малашенко с его бывшей женой.

«Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала», – написала Рынска на своей странице в «Фейсбук» в пятницу, 22 февраля. Ранее она также рассказывала, что «была с мужем весь день в больнице».

Игорь Малашенко – сооснователь телекомпании НТВ, экс-гендиректор РГТРК «Останкино». Являлся консультантом президента Бориса Ельцина на выборах в 1996 году. С 2001 по 2009 год – гендиректор телеканала RTVI. В прошлом году Малашенко был руководителем избирательного штаба Ксении Собчак, которая претендовала на пост президента РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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