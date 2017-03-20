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Публикации за 20.03.17

Коллектор получил срок за угрозы взорвать детсад из-за долга сотрудницы

Коллектор получил срок за угрозы взорвать детсад из-за долга сотрудницы

Суд в Петрозаводске вынес приговор коллектору из Новосибирска Ренату Хайритдинову, угрожавшему взорвать детский суд за долг сотрудницы. Обвиняемый признан виновным в самоуправстве и заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Согласно материалам суда и следствия, 21 апреля прошлого года подсудимый, являясь работником коллекторского агентства, стремясь принудить к погашению потребительского кредита жительницу города Петрозаводска, сделал 38 звонков в детсад, где она работала, высказав угрозы взорвать детский сад в случае невыплаты денежного долга по займу. В связи с поступившими угрозами 262 воспитанника и 46 работников детского сада были эвакуированы. Взрывное устройство обнаружено не было.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что звонки совершал коллектор из Новосибирска. Вскоре подсудимый был задержан и этапирован в Петрозаводск, где его поместили под стражу.

Суд назначил коллектору наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Петрозаводск, Светлана Петрова

Петрозаводск. Другие новости 17.03.17

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