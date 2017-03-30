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Публикации за 30.03.17

СКР проверяет действия чеченских коллекторов, замуровавших соседей должницы в Петербурге
фото sovetov.su

СКР проверяет действия чеченских коллекторов, замуровавших соседей должницы в Петербурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин велел проверить действия коллекторов-вандалов, заливших монтажной пеной несколько квартирных дверей в жилом доме в Невском районе Санкт-Петербурга. Главному следственному управлению СКР РФ по Петербургу поручено установить личности коллекторов и дать правовую оценку их действиям, говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, в ночь на субботу, 25 марта, коллекторы залитли монтажной пеной замки в дверях соседей должницы в доме №24 по улице Ольминского. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир. Злоумышленники оставили в подъезде листовку, из которой следовало, что деньги требовали у одной из квартиранток. Коллекторы также написали свои контактные данные, по которым корреспондент издания «Фонтанка» связался с ними, представившись коллегой. Сообщалось, что на звонок ответил мужчина, представившийся Муслимом из чеченского коллекторского агентства «Терек». По его словам, за женщиной числится задолженность в размере 140 тысяч рублей. Действия своих сотрудников он объяснил тем, что жители должны возместить долг должницы.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, регламентирующий действия коллекторов, которых теперь именуют профессиональными взыскателями. Теперь деятельность коллекторов контролируют судебные приставы. Кроме того, приставы ведут официальный реестр коллекторских агентств. Зарегистрированный в Грозном «Терек» в нем не значится.

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