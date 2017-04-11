В Санкт-Петербурге коллектор грозил взорвать дом должника

Публикации за 11.04.17

В Петербурге сотрудники полиции проверили подъезды жилого дома №27 по улице Шаврова в Приморском районе и прилегающую территорию после угроз коллектора взорвать дом должника.

В полицию накануне обратился один из жильцов после двух звонков коллектора, пригрозившего взорвать здание, если тот не вернет кредит. Звонивший заявил, что представляет коллекторское агентство «Кавказ», и сообщил о приобретении долга заемщика в компании «Домашние деньги». Мужчина потребовал от петербуржца погасить задолженность, в противном случае, пригрозил коллектор, он взорвет дом, сообщает «Фонтанка».

Правоохранители осмотрели подъезды жилого дома, но ничего опасного не обнаружили.

Ранее, в конце марта коллекторы залили монтажной пеной замки в дверях соседей должницы в доме №24 по улице Ольминского в Петербурге. Наутро некоторые жильцы не смогли выйти из своих квартир. Вандалы оставили в подъезде листовку, из которой следовало, что деньги требовали у одной из квартиранток. Коллекторы также написали свои контактные данные. Выяснилось, что злоумышленники оказались сотрудниками чеченского коллекторского агентства «Терек». По словам его представителя, за женщиной числится задолженность в размере 140 тысяч рублей. Действия своих сотрудников он объяснил тем, что жители должны возместить долг должницы. Этим резонансным делом занялся Следственный комитет. Глава ведомства Алекснадр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР РФ по Петербургу установить личности коллекторов и дать правовую оценку их действиям.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон, регламентирующий действия коллекторов, которых теперь именуют профессиональными взыскателями. Теперь деятельность коллекторов контролируют судебные приставы. Кроме того, приставы ведут официальный реестр коллекторских агентств. Зарегистрированный в Грозном «Терек» в нем не значится.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 11.04.17

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