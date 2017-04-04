Станцию «Сенная площадь» проверяют саперы, синяя ветка частично закрыта / «Достоевскую» уже открыли

Публикации за 04.04.17

Станция петербургского метро «Сенная площадь» закрыта для пассажиров на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Сейчас на станции работают взрывотехники. Поезда следуют через нее без остановки. Также сообщается, что закрыт переход между «Сенной», «Спасской» и «Садовой».

По последним данным, на второй линии закрыты все станции от «Московской» до «Петроградской», передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу метрополитена. Поезда не ходят по участку синей ветки с 12:40. Проехать можно только от «Купчино» до «Московской» и обратно и от «Парнаса» до «Петроградской» и в обратную сторону.

Кроме этого, сообщается о закрытии станции «Достоевской». О причинах пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» не сообщает. Отмечается лишь, что поезда следуют мимо нее без остановки. Переход на станцию «Владимирская» тоже закрыт. Саперы проверяют подозрительный предмет на рельсах рядом с платформой станции «Достоевская». Только что поступила информция, что найденный предмет оказался неопасным и станцию открыли для пассажиров.

Вчера днем в вагоне поезда на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 14 человек и около 50 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «теракт». Атаку совершил смертник. Возможным исполнителем теракта является уроженец города Ош (юг Киргизии), а ныне гражданин России 22-летний Акбаржон Джалилов. По данным СМИ, террорист-смертник действовал в одиночку. В СКР подтвердили, что следователи рассматривают версию о смертнике. «Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда, – говорится в сообщении ведомства, – Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются».

Кроме этого, неразорвавшееся взрывное устройство, спрятанное в автомобильный огнетушитель, накануне было обнаружено и обезврежено на станции «Площадь Восстания».

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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