NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

Публикации за 04.04.17

В Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор» / В подземке проводится повторная проверка
фото reporter-tv.net

В Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор» В подземке проводится повторная проверка

В Санкт-Петербурге закрыт пересадочный узел метро «Гостиный двор» – «Невский проспект». В подземке повторно проверяют все станции после вчерашнего теракта в вагоне поезда метро, передает «Фонтанка».

По информации метрополитена северной столицы, с 12:50 проводится повторная проверка станций и тоннелей.

Ранее сообщалось, что синей ветке метрополитена закрыты 10 станций на вход и выход. Движение не осуществлялось на участке от «Московской» до «Петроградской». Позднее в метрополитене сообщили, что все станции проверены и уже открыты. Ранее закрыли пересадочный узел «Сенная площадь» – «Спасская» – «Садовая». Саму «Сенную» обследуют взрывотехники из-за анонимного звонка о минировании. Также сообщалось о закрытии станции «Достоевская».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.04.17

Станцию «Сенная площадь» проверяют саперы, синяя ветка частично закрыта. «Достоевскую» уже открыли. / Теракт в Петербурге: погибших уже 14. Скончались трое пострадавших в критическом состоянии. / Латинская Америка до сих пор ощущает последствия Октября-1917. Профессор университета Рио-де-Жанейро считает русскую революцию великой.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter