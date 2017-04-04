В Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор» / В подземке проводится повторная проверка

Публикации за 04.04.17

В Санкт-Петербурге закрыт пересадочный узел метро «Гостиный двор» – «Невский проспект». В подземке повторно проверяют все станции после вчерашнего теракта в вагоне поезда метро, передает «Фонтанка».

По информации метрополитена северной столицы, с 12:50 проводится повторная проверка станций и тоннелей.

Ранее сообщалось, что синей ветке метрополитена закрыты 10 станций на вход и выход. Движение не осуществлялось на участке от «Московской» до «Петроградской». Позднее в метрополитене сообщили, что все станции проверены и уже открыты. Ранее закрыли пересадочный узел «Сенная площадь» – «Спасская» – «Садовая». Саму «Сенную» обследуют взрывотехники из-за анонимного звонка о минировании. Также сообщалось о закрытии станции «Достоевская».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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