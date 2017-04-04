Сенатор Вадим Тюльпанов погиб в результате несчастного случая в Петербурге

Публикации за 04.04.17

В Санкт-Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов.

Смерть 52-летнего члена Совфеда наступила в результате несчастного случая в бане вечером во вторник, 4 апреля, сообщает издание «Фонтанка.ру». По предварительным данным, Тюльпанов неудачно поскользнулся и ударился головой. Скорую помощь ему вызвали в общественное заведение на территории Кировского района.

На место происшествия выехал спикер заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов города.

Тюльпанов с 2003 по 2011 год возглавлял петербургское законодательное собрание. В 2011 году политик избрался в Совет Федерации от Санкт-Петербурга. С 2014 года Тюльпанов представлял в верхней палате парламента Ненецкий автономный округ, был председателем комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 04.04.17

СКР официально назвал имя террориста, взорвавшего питерское метро. / В Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор». В подземке проводится повторная проверка. / Станцию «Сенная площадь» проверяют саперы, синяя ветка частично закрыта. «Достоевскую» уже открыли. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»