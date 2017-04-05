«Сенную» снова закрыли. Станцию проверяют саперы

Станцию метро «Сенная площадь» в Петербурге в среду утром вновь закрыли на вход и выход после анонимного сообщения о возможной угрозе взрыва.
По сообщению пассажиров, объявление о закрытии станции по техническим причинам транслируется по громкой связи. Поезда проезжают мимо. Также закрыты переходы на станции «Садовая» и «Спасская».
В пресс-службе метрополитена уточнили, узел «Сенная» – «Садовая» – «Спасская» закрыли из-за анонимного сообщения о возможном минировании.
Накануне «Сенную» также закрывали после анонимного звонка. Станцию и переходы проверяли саперы, но опасных предметов не обнаружили.
Санкт-Петербург, Ольга Панфилова
Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.17
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