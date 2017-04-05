Станция «Сенная площадь» и переходы открыты для пассажиров после проверки

Публикации за 05.04.17

Станция метро «Сенная площадь» и переходы на станции «Спасская» и «Садовая» вновь открыты для пассажиров подземки. Специалисты не обнаружили опасных предметов на пересадочном узле.

«Сенная» и переходы были закрыты около 09:50 из-за анонимного сообщения о возможном минировании. В ходе проверки взрывоопасных предметов на платформах и в переходах не найдено. По сообщению пресс-службы метрополитена, станция открыта с 10:23.

Во вторник, 4 апреля, «Сенную» также закрывали после анонимного звонка. Станцию и переходы проверяли саперы, но опасных предметов не обнаружили.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 05.04.17

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