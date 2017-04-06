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Публикации за 06.04.17

В Петербурге эвакуировали девятиэтажку из-за угрозы взрыва / В одной из квартир прошла спецоперация: 3 задержанных
фото vk.com/spb_today

В Петербурге эвакуировали девятиэтажку из-за угрозы взрыва В одной из квартир прошла спецоперация: 3 задержанных

Жильцы девятиэтажного жилого дома в Невском районе Санкт-Петербурга эвакуированы после обнаружения подозрительного предмета, который может представлять опасность. Об этом сообщили в городском управлении ФСБ.

Предположительно взрывоопасный предмет был обнаружен около пяти часов утра в 10-подъездном жилом доме на Товарищеском проспекте, 22/1. Этому, по данным издания «Фонтанка», предшествовала спецоперация силовиков в одной из квартир этой многоэтажки. Сотрудники спецслужб выломали дверь в квартире, а затем, по словам очевидцев, вывели трое задержанных – выходцев из республик Средней Азии. Около семи утра жильцы этого и соседнего подъездов были эвакуированы. Позже на улицу вывели сотрудников и воспитанников детсада, находящегося во дворе дома. «Пассажиравтотранс» оперативно направил на место автобус для временного размещения людей.

Сотрудники «ПетербургГаза» временно отключили газ в подъезде, где проводилась спецоперация. ГИБДД эвакуирует припаркованные рядом с домом автомобили.

Сейчас силовики изучают найденный подозрительный предмет, который может оказаться бомбой. «Во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводятся первоочередные мероприятия по установлению природы обнаруженного предмета и его нейтрализации», – уточнили в ФСБ.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.04.17

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