В жилом доме в Петербурге обезврежена бомба / Эвакуированные жильцы возвращаются в квартиры

Публикации за 06.04.17

В девятиэтажном жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге, из которого ранее эвакуировали жильцов, найдено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов.

По словам чиновника, в настоящее время бомба обезврежена и никакой опасности ни для жильцов, ни для дома не представляет. Серов добавил, что силовики закончат проверку в доме в течение часа, передает «Фонтанка». По его словам, сейчас специалисты работают на восьмом и девятом этажах.

Отмечается, что оцепление вокруг дома частично снято. Правоохранители блокируют проход к десятому подъезду, тогда как девятый подъезд уже открыт – жильцам разрешили вернуться в квартиры, сообщает корреспондент издания с места событий.

Около семи часов утра жителей дома №22, корпус 1, по Товарищескому проспекту эвакуировали из-за подозрительного предмета, обнаруженного в одной из квартир в десятом подъезде. Жильцов размещали в находящемся во дворе дома детском саду. Эвакуации предшествовала спецоперация силовиков, проведенная около пяти часов утра в том же подъезде. Сотрудники спецслужб выломали дверь в квартире на 8 этаже, а затем вывели трое задержанных – выходцев из республик Средней Азии. Именно в этой квартире, снимаемой приезжими, было обнаружено взрывное устройство

Также сообщалось, что в подъезде, где прошла спецоперация, временно отключили газ. Кинолог с собакой провел осмотр припаркованных во дворе автомобилей.

3 апреля в метро Петербурга были заложены два взрывных устройства. Первая бомба, замаскированная под автомобильный огнетушитель, была обнаружена и обезврежена на станции «Площадь Восстания». Второе самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник в вагоне поезда в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». По версии следствия, им был выходец из Киргизии, гражданин РФ 22-летний Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 14 человек, около 50 пострадали.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 06.04.17

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