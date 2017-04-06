В метро Петербурга поймали мужчину с гранатой / Устройство оказалось времен ВОВ

Публикации за 06.04.17

В Санкт-Петербурге у пассажира метро на станции «Приморская» полицейские обнаружили гранату времен Великой Отечественной войны с запалом и следами тротила, сообщил представитель пресс-службы ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Там также уточнили, что подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился при проверке сумки пассажира. На место ЧП выехали взрывотехники, которые убедились, что это РГ-42 времен Второй мировой войны, но запал был установлен современного образца. Впрочем, тротила внутри гранаты не было.

«Тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая», – приводит РИА Новости» слова представителя Росгвардии.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что мужчину, желавшего проехать в метро с гранатой, задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «незаконный оборот оружия и боеприпасов».

Это уже второй случай обнаружения взрывных устройств в Санкт-Петербурге за сегодня. Как писал «Новый День», ранее в одной из квартир в доме по Товарищескому проспекту обнаружили и обезвредили взрывное устройство.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 06.04.17

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